Похитили мужчину и требовали выкуп: семерых жителей Иркутска задержали за грабежи и разбои

Почти четыре месяца на территории Иркутска вела незаконную деятельность группировка молодых людей от 25 до 34 лет. С мая по сентябрь 2024 они похищали людей, грабили, угрожали избиением и оружием.
— Применяя насилие либо угрожая физической расправой, похищали у граждан денежные средства, в том числе с незаконным проникновением в жилище, — сообщили в СУ СКР региона. — Кроме того, фигуранты из корыстных побуждений, желая получить денежные средства, похитили одного из потерпевших, удерживали его, пока мужчина не согласился заплатить.
Так называемую группировку организовали два брата 28 и 34 лет. Пока, известно только о четырех пострадавших, в том числе двух девушках. Как отмечают правоохранители, их может быть больше.
— По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты патроны для стрелкового и гладкоствольного оружия, бейсбольные биты, залоговые билеты, телефоны. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Мужчины уже задержаны и их обвиняют в совершении целого ряда преступления по трем статьям УК РФ. Сейчас продолжается расследование и поиск пострадавших от рук нарушителей. По решению суда они помещены под стражу.