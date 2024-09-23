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Похитили мужчину и требовали выкуп: семерых жителей Иркутска задержали за грабежи и разбои

Семь человек задержали по подозрению в похищениях и грабежах в Иркутске.
Источник: Комсомольская правда

Почти четыре месяца на территории Иркутска вела незаконную деятельность группировка молодых людей от 25 до 34 лет. С мая по сентябрь 2024 они похищали людей, грабили, угрожали избиением и оружием.

— Применяя насилие либо угрожая физической расправой, похищали у граждан денежные средства, в том числе с незаконным проникновением в жилище, — сообщили в СУ СКР региона. — Кроме того, фигуранты из корыстных побуждений, желая получить денежные средства, похитили одного из потерпевших, удерживали его, пока мужчина не согласился заплатить.

Так называемую группировку организовали два брата 28 и 34 лет. Пока, известно только о четырех пострадавших, в том числе двух девушках. Как отмечают правоохранители, их может быть больше.

— По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты патроны для стрелкового и гладкоствольного оружия, бейсбольные биты, залоговые билеты, телефоны. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

Мужчины уже задержаны и их обвиняют в совершении целого ряда преступления по трем статьям УК РФ. Сейчас продолжается расследование и поиск пострадавших от рук нарушителей. По решению суда они помещены под стражу.