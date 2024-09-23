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На юге Волгограда водитель автобуса ночью задавил пешехода

Пешеход перебегал Вторую продольную в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью на юге Волгограда человек попал под колеса автобуса «Волгобас», перебегая дорогу в неположенном месте. ДТП случилось в половине первого ночи в Красноармейском районе на улице Лазоревой недалеко от остановки «Лесобаза». Водитель общественного транспорта не успел затормозить, когда в темноте на дорогу выскочил пешеход, хотя рядом был пешеходный переход, и человек мог перейти оживленную Вторую продольную, не рискуя при этом своей жизнью.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пешехода доставили в больницу.

Еще одного человека вчера сбили в Волжском. Дама на «Форд Фьюжн» не уступила дорогу пешеходу, которая переходила дорогу по «зебре» на нерегулируемом переходе. Пострадавшая находится в больнице.