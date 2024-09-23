На юге Волгограда водитель автобуса ночью задавил пешехода

Минувшей ночью на юге Волгограда человек попал под колеса автобуса «Волгобас», перебегая дорогу в неположенном месте. ДТП случилось в половине первого ночи в Красноармейском районе на улице Лазоревой недалеко от остановки «Лесобаза». Водитель общественного транспорта не успел затормозить, когда в темноте на дорогу выскочил пешеход, хотя рядом был пешеходный переход, и человек мог перейти оживленную Вторую продольную, не рискуя при этом своей жизнью.