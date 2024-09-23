Пьяный омич забил до смерти ножом свою бывшую жену, у которой осталось двое детей

В Омске перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в жестоком убийстве своей бывшей жены. Трагедия произошла из-за алкогольного опьянения и личной неприязни.
Следствие установило, что вечером 20 сентября 28-летний омич в состоянии опьянения возле дома № 24 на улице Кирова ударил на менее 15 раз бывшую жену ножом. От полученных колотых ран 26-летняя мать двоих детей скончалась на месте.
Мужчина попытался уехать с места преступления на машине, однако был пойман полицейскими. С собой у омича имелся складной нож, которым он убил потерпевшую. Сотрудники полиции изъяли орудие убийства.
Свою вину в совершении преступления мужчина признал полностью.
На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Суд взял мужчину под стражу, ему грозит до 15 лет колонии.