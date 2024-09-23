Какие действия приведут к бедности, а какие — к богатству и удаче: зурхай от бурятского ламы с 23 по 29 сентября 2024

Зурхай на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 23 сентября, понедельник.
Первый день недели благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно отправляться в путешествия, заниматься похоронными и военными делами.
Но это не лучший день для покупки обновок, любых начинаний, судебных и брачных дел. Стрижка волос — к болезни.
Удача улыбнется людям, которые родились в годы Овцы и Собаки.
Зурхай на 24 сентября, вторник.
Во вторник можно заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, решением судебных и военных вопросов. Стрижка волос поможет сохранить достаток.
Но не стоит браться за любые начинания, отправляться в путешествия, закладывать фундамент, посещать ЗАГС и кладбище. Не рекомендуется начинать строительство дома, печи, камина, стелить крышу, давать в долг, начинать новое дело, проект или бизнес, трогать заначку, отложенную на черный день, снимать деньги со счета, брать деньги из запасов.
Также не стоит оказывать материальную помощь, начинать обучение и давать наставления. Высаживание растений не будет иметь смысла. А любые начинания приведут к бедности и убытку.
Избегут потерь люди, которые родились в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. Возможны лишения у людей, которые появились на свет в годы Обезьяны и Курицы.
Зурхай на 25 сентября, среда.
Удачный день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправиться в путешествия, посещать кладбище и решать военные дела. Стрижка волос — к достатку.
Но стоит отказаться от планов, если вы хотели взяться за какие-либо начинания, заняться бизнесом, рыть колодцы и бурить скважины, решать вопросы, связанные с судебными, охотничьими и брачными делами. Вероятны ссоры, разногласия и споры. Также не стоит совершать крупные покупки.
Повезет людям, которые родились в годы Мыши, Коровы, Дракона и Свиньи. А вот тем, кто появился на свет в годы Змеи и Коня будет труднее — на них навалятся проблемы.
Зурхай на 26 сентября, четверг.
Чем можно заняться? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправляться в путешествия, похоронными и военными делами.
Чем нельзя заниматься? Браться за любые начинания, экстримом, скачками, гонками, покупать изделия из шкуры, кожи, пуха, судебными, охотничьими и брачными делами. Вероятны крупные конфликты, расставания. Стрижка волос — к травмам, ранам или болезням.
Легче будет людям, которые родились в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны. А вот тем, кто появился на свет в годы Дракона, Овцы и Собаки не стоит спешить.
Зурхай на 27 сентября, пятница.
Животноводство, растениеводство, культура, торговля, наука, путешествия, посещения кладбищ, решение вопросов, связанных с военными и судебными делами — все эти занятия благоприятны. Оказание помощи отвратит травмы, увечья, заразные болезни и прочие беды.
Но не стоит браться за любые начинания, продавать технику, покупать изделия из шкуры, кожи, пуха и заниматься свадебными церемониями. Также в этот день не стоит возвращать долг. Стрижка волос приведет к болезни глаз, ухудшению зрения.
День будет удачный для людей, которые родились в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны, Курицы. А вот тем, кто появился на свет в годы Зайца нужно быть осторожнее — на них могут обрушиться неудачи.
Зурхай на 28 сентября, суббота.
Хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, похоронными, военными и судебными делами. Работы с землей будут полезны для желудочно-кишечного тракта. Стрижка волос — к радости.
Но лучше отказаться от планов, если вы задумали отправиться в путешествие, заняться каким-либо начинанием, покупать бывшую в употреблении технику и посещать ЗАГС. Также стоит отложить крупные приобретения.
Люди, которые родились в годы Тигра и Зайца избегут неприятностей. Но трудности навалятся на людей, которые родились в годы Мыши.
Зурхай на 29 сентября, воскресенье.
Последний день недели можно посвятить занятиям животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, путешествиям, переездами, решению вопросов, связанных с военными и судебными делами. Благие дела даруют удачу, новые силы, возможности и уверенность. Приручение и дрессировка животных будут весьма полезны для нервной и психической систем. А стрижка волос — к благополучию.
Но не стоит браться за любые начинания, закладывать фундамент, заниматься костоправством, посещать ЗАГС и кладбище. Также лама не рекомендует давать деньги и прочее в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование.
Успех ждет людей, которые родились в годы Дракона.