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Какие действия приведут к бедности, а какие — к богатству и удаче: зурхай от бурятского ламы с 23 по 29 сентября 2024

Зурхай с 23 по 29 сентября 2024 составил Еши Намжил лама в Бурятии.
Источник: Комсомольская правда

Зурхай на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это прогноз, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.

Зурхай на 23 сентября, понедельник.

Первый день недели благоприятен для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей. Можно отправляться в путешествия, заниматься похоронными и военными делами.

Но это не лучший день для покупки обновок, любых начинаний, судебных и брачных дел. Стрижка волос — к болезни.

Удача улыбнется людям, которые родились в годы Овцы и Собаки.

Зурхай на 24 сентября, вторник.

Во вторник можно заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, решением судебных и военных вопросов. Стрижка волос поможет сохранить достаток.

Но не стоит браться за любые начинания, отправляться в путешествия, закладывать фундамент, посещать ЗАГС и кладбище. Не рекомендуется начинать строительство дома, печи, камина, стелить крышу, давать в долг, начинать новое дело, проект или бизнес, трогать заначку, отложенную на черный день, снимать деньги со счета, брать деньги из запасов.

Также не стоит оказывать материальную помощь, начинать обучение и давать наставления. Высаживание растений не будет иметь смысла. А любые начинания приведут к бедности и убытку.

Избегут потерь люди, которые родились в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи. Возможны лишения у людей, которые появились на свет в годы Обезьяны и Курицы.

Зурхай на 25 сентября, среда.

Удачный день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправиться в путешествия, посещать кладбище и решать военные дела. Стрижка волос — к достатку.

Но стоит отказаться от планов, если вы хотели взяться за какие-либо начинания, заняться бизнесом, рыть колодцы и бурить скважины, решать вопросы, связанные с судебными, охотничьими и брачными делами. Вероятны ссоры, разногласия и споры. Также не стоит совершать крупные покупки.

Повезет людям, которые родились в годы Мыши, Коровы, Дракона и Свиньи. А вот тем, кто появился на свет в годы Змеи и Коня будет труднее — на них навалятся проблемы.

Зурхай на 26 сентября, четверг.

Чем можно заняться? Животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, отправляться в путешествия, похоронными и военными делами.

Чем нельзя заниматься? Браться за любые начинания, экстримом, скачками, гонками, покупать изделия из шкуры, кожи, пуха, судебными, охотничьими и брачными делами. Вероятны крупные конфликты, расставания. Стрижка волос — к травмам, ранам или болезням.

Легче будет людям, которые родились в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны. А вот тем, кто появился на свет в годы Дракона, Овцы и Собаки не стоит спешить.

Зурхай на 27 сентября, пятница.

Животноводство, растениеводство, культура, торговля, наука, путешествия, посещения кладбищ, решение вопросов, связанных с военными и судебными делами — все эти занятия благоприятны. Оказание помощи отвратит травмы, увечья, заразные болезни и прочие беды.

Но не стоит браться за любые начинания, продавать технику, покупать изделия из шкуры, кожи, пуха и заниматься свадебными церемониями. Также в этот день не стоит возвращать долг. Стрижка волос приведет к болезни глаз, ухудшению зрения.

День будет удачный для людей, которые родились в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны, Курицы. А вот тем, кто появился на свет в годы Зайца нужно быть осторожнее — на них могут обрушиться неудачи.

Зурхай на 28 сентября, суббота.

Хороший день для того, чтобы заняться животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, похоронными, военными и судебными делами. Работы с землей будут полезны для желудочно-кишечного тракта. Стрижка волос — к радости.

Но лучше отказаться от планов, если вы задумали отправиться в путешествие, заняться каким-либо начинанием, покупать бывшую в употреблении технику и посещать ЗАГС. Также стоит отложить крупные приобретения.

Люди, которые родились в годы Тигра и Зайца избегут неприятностей. Но трудности навалятся на людей, которые родились в годы Мыши.

Зурхай на 29 сентября, воскресенье.

Последний день недели можно посвятить занятиям животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей, путешествиям, переездами, решению вопросов, связанных с военными и судебными делами. Благие дела даруют удачу, новые силы, возможности и уверенность. Приручение и дрессировка животных будут весьма полезны для нервной и психической систем. А стрижка волос — к благополучию.

Но не стоит браться за любые начинания, закладывать фундамент, заниматься костоправством, посещать ЗАГС и кладбище. Также лама не рекомендует давать деньги и прочее в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование.

Успех ждет людей, которые родились в годы Дракона.