Мигрант устроил дебош в самолете Красноярск — Бишкек

Нарушителя общественного порядка сняли с самолета и доставили в дежурную часть, где в отношении него составили протокол за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Наказать за это могут штрафом в размере до одной тысячи рублей или арестом на срок до 15 суток.