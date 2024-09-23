Мигрант устроил дебош в самолете Красноярск — Бишкек

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали неадекватного авиапассажира.
39-летний житель одного из государств Средней Азии возвращался домой с работы вахтовым методом и во время посадки в самолёт до Бишкека вступил в конфликт с другим пассажиром.
«Мужчина проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью и мешал окружающим. Командир воздушного судна принял решение отказать ему в дальнейшей перевозке», — рассказали в Сибирском ЛУ МВД.
Нарушителя общественного порядка сняли с самолета и доставили в дежурную часть, где в отношении него составили протокол за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Наказать за это могут штрафом в размере до одной тысячи рублей или арестом на срок до 15 суток.