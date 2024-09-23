Сибирячка перешла по ссылке от «банка» и потеряла 5,5 миллиона рублей: опустошила карту мужа и влезла в долги

Чтобы на женщину «не завели уголовное дело» она стала по инструкции выводить деньги. И для этого взяла на мужа три кредита суммарно на три миллиона рублей и кредитку на 800 тысяч. В конечном итоге вывести деньги у нее так и не получилось. Мошенники советовали ей найти «доверенное лицо» и тоже взять на него займ. Найти сибирячке никого не удалось, а вскоре о произошедшем, узнал муж женщины.