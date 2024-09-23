Сибирячка перешла по ссылке от «банка» и потеряла 5,5 миллиона рублей: опустошила карту мужа и влезла в долги

Три месяца жительница Бурятии не могла выбраться из сетей аферистов. Женщина чувствовала подвох, но продолжала выполнять указания. Началось все еще в мае 2024 года… Тогда 36-летняя женщина из Кяхтинского района получила письмо на электронную почту от якобы официального банка с предложением о заработке. Идея заняться инвестированием приглянулась сибирячке, и она отправила анкету.
— Спустя почти месяц сельчанке позвонили по поводу оставленной заявки. Мужчина представился менеджером организации-партнера банка и объяснил: её заявка попала к одному из инвесторов, они готовы начать работу. По словам заявительницы, от предложения она сначала отказалась, но услышав, что начать вкладывать деньги в проект можно с маленькой суммы, а «специалисты» будут ей помогать, пошла на попятную, — рассказали в ГУ МВД республики Бурятия.
Дальше все уже по распространенной схеме: скачала приложение, прошла регистрацию и положила на баланс 10 тысяч рублей с телефона мужа. Супруг женщины отправился в командировку и оставил телефон дома.
— Потерпевшая сомневалась в том, что делает, и хотела прекратить дальнейшие вложения, интернет-преступники уговорили ее не останавливаться. Взамен они обещали получение ею крупных сумм от сделок. Так гражданка перевела со счета мужа еще 20 тысяч рублей. Отказавшись от внесения средств в дальнейшем, она решила «вывести» заработок, но система блокировала попытки. На руки ей удалось получить только 20 долларов США, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Бурятии.
Тогда лже-консультант пообещал, что поможет вывести деньги с инвест-счета. Сибирячке на почту пришло письмо с инструкцией, правда, бонусом ей отправили несколько исков за пользование услугами финкопании в личных целях. А также угрожали уголовным делом и судом.
— Женщина, испугавшись, что потеряет все имущество, по указке мошенников оформила на свое имя кредитную карту на 300 тысяч рублей, затем взяла еще два банковских займа и вместе с собственными деньгами направила на указанные счета, — поделились в ведомстве.
Чтобы на женщину «не завели уголовное дело» она стала по инструкции выводить деньги. И для этого взяла на мужа три кредита суммарно на три миллиона рублей и кредитку на 800 тысяч. В конечном итоге вывести деньги у нее так и не получилось. Мошенники советовали ей найти «доверенное лицо» и тоже взять на него займ. Найти сибирячке никого не удалось, а вскоре о произошедшем, узнал муж женщины.
— Он обратился в юридическую компанию для оказания помощи. В органы внутренних дел поступило заявление о мошенничестве. Общий причиненный злоумышленниками ущерб составил более 5,5 миллиона рублей.
Все обстоятельства выясняются, — заключили полицейские.