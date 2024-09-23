Тело нашли родственники: в Бурятии спустя 16 дней завершились поиски 58-летнего мужчины

В Бурятии несколько недель велись поиски 58-летнего мужчины с карими глазами и седыми волосами. Житель Иволгинского района ушел из дома 7 сентября 2024 года. Обеспокоенная родственниц обратилась в полицию 12 сентября. Начались поиски, в которых принимали участие правоохранители, волонтеры и семья.
— Помогите найти человека! — распространялись ориентировки в сети.
Сообщалось, что мужчина был среднего роста и худощавого телосложения. На обеих ногах были шрамы от ожогов. В последний раз его видели в темно-синей кофте, зеленых камуфляжных брюках и черных кроссовках. Все это время о его местонахождении ничего не было известно.
Поиски завершились на 16 день. В МВД по Республике Бурятия сообщили, что тело мужчины найдено.
— Розыск завершён. Тело мужчины нашли родственники недалеко от села Сотниково, — говорится в сообщении.