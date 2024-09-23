Тело нашли родственники: в Бурятии спустя 16 дней завершились поиски 58-летнего мужчины

Сообщалось, что мужчина был среднего роста и худощавого телосложения. На обеих ногах были шрамы от ожогов. В последний раз его видели в темно-синей кофте, зеленых камуфляжных брюках и черных кроссовках. Все это время о его местонахождении ничего не было известно.