Украинский призывник встретил в плену в ДНР мобилизовавшего его военкома

УГЛЕДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудник украинского территориального центра комплектования (ТЦК), военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в российском плену военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, мобилизацией которого занимался несколько месяцев назад, передает корреспондент ТАСС.
Первым сотрудника ТЦК узнал сам мобилизованный. По словам мужчины, мобилизация была принудительной и сопровождалась конфликтом. «Мы тогда же с тобой “бодались”, когда меня заломали. Ну похож очень. Правда никто тогда не представлялся из вас, мол, это ТЦК, и все», — обратился Радушинский к Юрченко.
Оба мужчины родом из Житомирской области. Радушинский был задержан на улице сотрудниками ТЦК спустя несколько месяцев после вручения ему первой повестки. «Я не пошел в военкомат, у меня были отсрочки — несколько операций, в том числе трепанация черепа», — добавил мужчина. Он подчеркнул, что среди тех, кто насильно отправил его в военкомат, был Юрченко.
В свою очередь, сотрудник ТЦК не уверен, что видел именно Радушинского среди тех, кого принудительно отправлял на фронт. При этом, он попросил прощение за свой поступок и рассказал, что также стал жертвой собственного руководства, отправившего его на фронт.
Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что на южнодонецком направлении двое сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) сдались в плен. Николай Юрченко из Житомирской области и Руслан Тагеев из Киевской области попали в окружение в районе населенного пункта Пречистовка в окрестностях Угледара и добровольно сложили оружие.