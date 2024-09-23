Украинский призывник встретил в плену в ДНР мобилизовавшего его военкома

Оба мужчины родом из Житомирской области. Радушинский был задержан на улице сотрудниками ТЦК спустя несколько месяцев после вручения ему первой повестки. «Я не пошел в военкомат, у меня были отсрочки — несколько операций, в том числе трепанация черепа», — добавил мужчина. Он подчеркнул, что среди тех, кто насильно отправил его в военкомат, был Юрченко.