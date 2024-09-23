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Прокуратура: Отравившаяся под Красноярском семья не покупала курицу в магазине

Видеозапись не подтвердила, что отравившаяся семья из Назаровского района Красноярского края покупала куриное мясо в магазине. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что, со слов главы семьи, его жена купила в магазине, помимо пельменей, курицу. Но покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона.

Они могли отравиться продукцией собственного хозяйства.

Также в прокуратуре региона сообщили, что в доме было найдено неизвестное порошкообразное вещество. Оно находилось в шкафах на кухне.

От отравления скончались четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет. Родители выжили, они находятся в сознании и общаются со следователями. Мать находится на девятом месяце беременности, врачам удалось спасти ребенка.

Baza пишет, что вместо соли в еду могли случайно положить пестициды, которых было много в доме.

Однако женщина рассказала, что не добавляла в пищу посторонние вещества во время приготовления.

В свою очередь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что днем двое детей самостоятельно варили пельмени и употребили в пищу. Вечером женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети — пельмени.

Прокуратура