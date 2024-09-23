Прокуратура: Отравившаяся под Красноярском семья не покупала курицу в магазине

В ведомстве отметили, что, со слов главы семьи, его жена купила в магазине, помимо пельменей, курицу. Но покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона.
Они могли отравиться продукцией собственного хозяйства.
Также в прокуратуре региона сообщили, что в доме было найдено неизвестное порошкообразное вещество. Оно находилось в шкафах на кухне.
От отравления скончались четверо детей — 6, 11, 12 и 13 лет. Родители выжили, они находятся в сознании и общаются со следователями. Мать находится на девятом месяце беременности, врачам удалось спасти ребенка.
Baza пишет, что вместо соли в еду могли случайно положить пестициды, которых было много в доме.
Однако женщина рассказала, что не добавляла в пищу посторонние вещества во время приготовления.
В свою очередь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что днем двое детей самостоятельно варили пельмени и употребили в пищу. Вечером женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети — пельмени.