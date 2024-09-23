Прокуратура: Отравившаяся под Красноярском семья не покупала курицу в магазине

В свою очередь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что днем двое детей самостоятельно варили пельмени и употребили в пищу. Вечером женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети — пельмени.