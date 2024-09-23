Осужденная за взятки экс-министр Наталья Исаева оспорила приговор

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2024 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Наталью Исаеву к 4,5 года колонии и штрафу 11 млн руб.
Следствие и суд установили, что министр получила 100 тыс. руб. наличными от владельца загородного клуба Александра Ермакова. За это министерство социальной политики согласовало переселение беженцев с Донбасса из загородного клуба в другой пункт временного проживания.
Кроме того, Наталья Исаева получила взятку в виде услуги от директора детского дома-интерната «Надежда» Михаила Жинько. За то, чтобы сохранить свое рабочее место, директор детдома купил министру бетонные блоки для строительства дома.