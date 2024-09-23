В Приангарье задержали семь участников преступной группы, похищавшей людей

Предварительно установлено, что фигуранты дела кроме похищения людей также промышляли разбоями и грабежами. От их действий пострадали двое мужчин и две женщины, однако, считают правоохранители, количество потерпевших может быть больше.
По местам жительства злоумышленников изъяты патроны для стрелкового и гладкоствольного оружия, бейсбольные биты, залоговые билеты и телефоны. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о грабеже (ст. 161 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ) и похищении человека (ст. 126 УК РФ).