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В Приангарье задержали семь участников преступной группы, похищавшей людей

В Иркутской области задержали преступную группу из семи человек, занимавшуюся похищением людей. Ее организовали двое братьев, сообщает региональное МВД.

Предварительно установлено, что фигуранты дела кроме похищения людей также промышляли разбоями и грабежами. От их действий пострадали двое мужчин и две женщины, однако, считают правоохранители, количество потерпевших может быть больше.

По местам жительства злоумышленников изъяты патроны для стрелкового и гладкоствольного оружия, бейсбольные биты, залоговые билеты и телефоны. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о грабеже (ст. 161 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ) и похищении человека (ст. 126 УК РФ).