В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество

Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.