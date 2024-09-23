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В доме отравившейся красноярской семьи нашли неизвестное вещество

Прокуратура: в доме отравившейся ужином красноярской семьи нашли пестициды.

КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. На кухне красноярской семьи, где погибли четверо детей, нашли химикаты, антибиотики для животных и неизвестные вещества, сообщила краевая прокуратура.

«В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире», — указали в ведомстве.

С учетом плохого состояния жилья прокуратура проверит работу органов профилактики.

Отравление семьи под Красноярском

Родители и четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет) обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту утром 21 сентября. Выяснилось, что накануне они ужинали пельменями, купленными в магазине села Красная Сопка. Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.

Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Несмотря на усилия врачей, умерли и два других ребенка — девочки 11 и 12 лет.

Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества.

Состояние родителей оценивается как стабильное, они пришли в сознание, следователи собираются их допросить. Мать семейства беременна пятым ребенком. По ее словам, посторонних веществ во время приготовления она не добавляла, а пельмени самостоятельно сварили двое детей.

СК возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина, его хозяина и продавца допросили.

Семья вела подсобное хозяйство с домашними животными.