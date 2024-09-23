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Стали известны подробности массового ДТП на Острогожской в Воронеже

В полиции уточнили информацию о серьезной аварии, которая произошла в воскресенье, 22 сентября, на улице Острогожской. Согласно свежим данным, в аварии оказались задействованы не две, как сообщалось ранее, а три машины. Пострадавших также, не двое, трое.

Спровоцировал аварию, предположительно, 37-летний воронежец, управлявший внедорожником «Тойота Ленд Крузер». Он, двигаясь со стороны улицы Теплоэнергетиков по улице Острогожской, на регулируемом перекрестке не учел безопасную дистанцию и врезался в стоящий грузовик «Тойота Тоёайс» под управлением 48-летнего местного жителя. Грузовик от удара отбросило в движущийся навстречу «УАЗ Патриот» с 42-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии пострадали водитель и 53-летний пассажир «УАЗ Патриот», а также водитель «Тойоты Тоёайс». Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. «По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в полиции.