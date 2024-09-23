Стали известны подробности массового ДТП на Острогожской в Воронеже

В полиции уточнили информацию о серьезной аварии, которая произошла в воскресенье, 22 сентября, на улице Острогожской. Согласно свежим данным, в аварии оказались задействованы не две, как сообщалось ранее, а три машины. Пострадавших также, не двое, трое.