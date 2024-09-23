Иномарка сбила 13-летнюю девочку в Хабаровском крае

На улице Комсомольской Города юности произошло ДТП. Иномарка сбила девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, никто не пострадал. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
23 сентября в 17:32 женщина 1967 года рождения за рулем автомобиля Honda CR-V сбила 13-летнюю девочку. Она не предоставила преимущество пешеходу.
«По предварительным данным, водитель, двигаясь по правой полосе, не заметила ребенка, переходившего дорогу. Девочка не получила травм», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
В отношении водителя заведено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходу.