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Иномарка сбила 13-летнюю девочку в Хабаровском крае

Водитель не заметил пешехода.

На улице Комсомольской Города юности произошло ДТП. Иномарка сбила девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, никто не пострадал. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

23 сентября в 17:32 женщина 1967 года рождения за рулем автомобиля Honda CR-V сбила 13-летнюю девочку. Она не предоставила преимущество пешеходу.

«По предварительным данным, водитель, двигаясь по правой полосе, не заметила ребенка, переходившего дорогу. Девочка не получила травм», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

В отношении водителя заведено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходу.