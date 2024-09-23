12-летняя девочка покалечилась, упав в канализационный люк на юге Волгограда

Двенадцатилетняя девочка провалилась в канализационный колодец по пути на детскую площадку. Мама ребенка запостила в соцсетях видео с места ЧП. По словам волгоградки, люк был прикрыт небольшим куском фанеры. Школьница на нее наступила, тонкая преграда не выдержала. Девочка рухнула вниз. Опасный люк так и не закрыли. Рядом есть еще несколько ям, едва прикрытых подручными средствами.