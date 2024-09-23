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12-летняя девочка покалечилась, упав в канализационный люк на юге Волгограда

Ребенок с травмами в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Двенадцатилетняя девочка провалилась в канализационный колодец и получила серьезные травмы. ЧП произошло 20 сентября в Кировском районе Волгограда возле расселенного дома на улице Армавирской, 15. Сейчас пострадавшая школьница в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

— Школьница проходит лечение в нейрохирургическом отделении больницы № 7, ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести, — рассказали в облздраве.

Двенадцатилетняя девочка провалилась в канализационный колодец по пути на детскую площадку. Мама ребенка запостила в соцсетях видео с места ЧП. По словам волгоградки, люк был прикрыт небольшим куском фанеры. Школьница на нее наступила, тонкая преграда не выдержала. Девочка рухнула вниз. Опасный люк так и не закрыли. Рядом есть еще несколько ям, едва прикрытых подручными средствами.

несчастный случай