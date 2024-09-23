Дом отравившейся красноярской семьи в день трагедии обрабатывали дихлофосом

КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Дом, в котором проживала отравившаяся семья в Красноярском крае, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, дети в это время гуляли на улице, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умерла 12-летняя девочка. Предварительно, смерть наступила от токсического действия неустановленного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.
«Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин», — сказал собеседник.
Ранее в региональном СК сообщали, что женщина на первом допросе рассказала, что посторонних веществ во время приготовления не добавляла.
Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства, а также что в квартире изъяты сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота, растительные пестициды.