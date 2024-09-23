Новосибирский суд рассмотрит дело юриста, обманувшего клиентов на 1,6 млн рублей

Первомайский районный суд рассмотрит дело 38-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она оказывала юридические услуги и обманула трех клиентов. От них она получила более 1,6 миллиона рублей.
— К юристу в 2022 году обратилась женщина. Заключив договор оказания услуг, она обязалась за 50 тысяч рублей подготовить и предъявить в суд иск к минздраву области, участвовать в рассмотрении гражданского дела. Воспользовавшись доверчивостью клиентки, юрист стала систематически убеждать ее перевести деньги, необходимые якобы на оплату различных экспертиз. В действительности они не проводились, — рассказали в Прокуратуре Новосибирской области.
В общей сложности женщина получила от клиентки 1,5 миллиона рублей. Аналогичным образом юрист обманула еще двух женщин. Получив от них 40 и 70 тысяч рублей, злоумышленница перестала выходить на связь.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура направила дело в суд.