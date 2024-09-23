Новосибирский суд рассмотрит дело юриста, обманувшего клиентов на 1,6 млн рублей

— К юристу в 2022 году обратилась женщина. Заключив договор оказания услуг, она обязалась за 50 тысяч рублей подготовить и предъявить в суд иск к минздраву области, участвовать в рассмотрении гражданского дела. Воспользовавшись доверчивостью клиентки, юрист стала систематически убеждать ее перевести деньги, необходимые якобы на оплату различных экспертиз. В действительности они не проводились, — рассказали в Прокуратуре Новосибирской области.