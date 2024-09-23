Директор организации более трех месяцев не платила зарплату в Иркутской области

На директора одной из организаций в Приангарье завели уголовное дело по статье за частичную невыплату зарплаты в срок более трех месяцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете Иркутской области.
Версия следствия состоит в том, что с мая этого года до настоящего времени директор ресурсоснабжающей организации в Байкальске не выплачивала зарплату и иные выплаты людям, работающим в организации.
— В общей сложности она не заплатила более 450 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе комитета.
На данный момент следователи допрашивают работников, изучают необходимые документы и пытаются установить обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Братска не смогли приземлиться два самолета из-за опустившегося тумана. Авиарейсы из Москвы и Новосибирска отправили на запасной аэродром в Иркутск.