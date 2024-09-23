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Директор организации более трех месяцев не платила зарплату в Иркутской области

На женщину завели уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда

На директора одной из организаций в Приангарье завели уголовное дело по статье за частичную невыплату зарплаты в срок более трех месяцев. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете Иркутской области.

Версия следствия состоит в том, что с мая этого года до настоящего времени директор ресурсоснабжающей организации в Байкальске не выплачивала зарплату и иные выплаты людям, работающим в организации.

— В общей сложности она не заплатила более 450 тысяч рублей, — рассказывают в пресс-службе комитета.

На данный момент следователи допрашивают работников, изучают необходимые документы и пытаются установить обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Братска не смогли приземлиться два самолета из-за опустившегося тумана. Авиарейсы из Москвы и Новосибирска отправили на запасной аэродром в Иркутск.