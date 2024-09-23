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Бойцы «Запада» отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, уничтожили две станции РЭБ и склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США.

«Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.