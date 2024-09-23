Бойцы «Запада» отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке министерства.