Бойцы «Запада» отразили четыре контратаки ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Першетравневое, Василевка, Петропавловка, Кругляковка Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, три 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США.
«Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.