Жительницу Ростова задержали за финансирование ВСУ

Жительницу Ростова-на-Дону задержали по подозрению в финансировании ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным силовиков, после 24 февраля 2022 года женщина неоднократно переводила деньги на счета знакомой гражданки Украины, которая занималась сборов средств на вещи и технику для ВСУ.
— Ростовчанка достоверно знала на что иностранная гражданка собирает деньги. Украинским военным закупали машины, оптические прицелы, камуфляжную форму, разгрузочные жилеты и многое другое. Приобретались также беспилотники, которые впоследствии использовались для атак по территории России, — рассказали в УФСБ.
Напомним, ранее в Ростовской области поймали украинского диверсанта, прибывшего в Россию по заданию спецслужб.