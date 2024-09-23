Жительницу Ростова задержали за финансирование ВСУ

— Ростовчанка достоверно знала на что иностранная гражданка собирает деньги. Украинским военным закупали машины, оптические прицелы, камуфляжную форму, разгрузочные жилеты и многое другое. Приобретались также беспилотники, которые впоследствии использовались для атак по территории России, — рассказали в УФСБ.