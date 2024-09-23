Опубликовано видео обыска в доме отравившейся в Красноярском крае семьи

На кадрах можно увидеть дом пострадавших, кухню, где семья принимала пищу, и содержимое холодильника.
Также на видео запечатлена детская комната.
Напомним, вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после ужина с курицей и пельменями, приобретенными в сельском магазине.
В результате инцидента скончались четыре ребенка — 6, 11, 12 и 13 лет.
Их родители выжили, они находятся в сознании и общаются со правоохранителями.
По информации Telegram-канала Baza, причиной отравления семьи и гибели детей могли стать пестициды, которые родители могли добавить в еду вместо соли.
Следователи изъяли из дома семьи удобрения, ветеринарные медпрепараты и прочие химикаты.