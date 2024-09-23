Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео обыска в доме отравившейся в Красноярском крае семьи

Прокуратура Красноярского края показала видео обыска в доме многодетной семьи, в которой в результате отравления скончались четверо детей. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

На кадрах можно увидеть дом пострадавших, кухню, где семья принимала пищу, и содержимое холодильника.

Также на видео запечатлена детская комната.

Напомним, вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после ужина с курицей и пельменями, приобретенными в сельском магазине.

В результате инцидента скончались четыре ребенка — 6, 11, 12 и 13 лет.

Их родители выжили, они находятся в сознании и общаются со правоохранителями.

По информации Telegram-канала Baza, причиной отравления семьи и гибели детей могли стать пестициды, которые родители могли добавить в еду вместо соли.

Следователи изъяли из дома семьи удобрения, ветеринарные медпрепараты и прочие химикаты.