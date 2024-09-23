Набросился с молотком и ножом: вооруженный школьник ранил одноклассников в Балаганске Иркутской области 23 сентября 2024

— Сегодня в одной из общеобразовательных школ Балаганского района один из учеников причинил телесные повреждения своим одноклассникам, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области. — Заведено уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «халатность». Будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики.