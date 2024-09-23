Набросился с молотком и ножом: вооруженный школьник ранил одноклассников в Балаганске Иркутской области 23 сентября 2024

Нападение школьника на одноклассников произошло в Балаганске Иркутской области 23 сентября 2024. Эту информацию корреспондентам КП-Иркутск подтвердили в полиции региона. Однако пока все детали уточняются.
Нападавшему 13 лет, он восьмиклассник. Перед уроком физкультуры он забежал в раздевалку и стал наносить удары одноклассникам. Пострадавших трое.
Следователи уже завели уголовное дело.
— Сегодня в одной из общеобразовательных школ Балаганского района один из учеников причинил телесные повреждения своим одноклассникам, — сообщили в СУ СКР по Иркутской области. — Заведено уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «халатность». Будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики.
Жизнь пострадавших, к счастью, вне опасности. Медицинская помощь понадобилась лишь одному подростку, а от госпитализации его мать отказалась.
Пока причина не уточняется. Известно, что с нападавшим школьником сейчас работают правоохранители.
— Проводится проверка, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало, — уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
Также сообщается, что он воспитывается в полной семье.
Тем временем, проверку проводит прокуратура Приангарья.