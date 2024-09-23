В Иркутской области завели уголовное дело за нападение на школьников

В одной из школ Балаганского района Иркутской области 23 сентября 2024 года один из школьников напал на своих одноклассников. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете Иркутской области.
— По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области заведено уголовное дело по признакам преступления, по статье за покушение на убийство двух и более малолетних лиц и халатность, — рассказывают в пресс-службе комитета.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Пострадавшим детям оказали медицинскую помощь. Уточняется, что угрозы для жизни и здоровья нет. С нападавшим подросткам сейчас работают правоохранители.
Во время расследования дадут правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений.