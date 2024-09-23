МИД РФ назвал число удерживаемых в плену ВСУ в Судже

«На сегодняшний день один из вопросов, который является нашей болью, это вопрос удерживаемых насильственно лиц. На той стороне мы имеем места, куда насильственно согнаны мирные жители, в частности это Суджа — одно из социальных учреждений. По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек — это дети», — указал он.