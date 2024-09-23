МИД РФ назвал число удерживаемых в плену ВСУ в Судже

«На сегодняшний день один из вопросов, который является нашей болью, это вопрос удерживаемых насильственно лиц. На той стороне мы имеем места, куда насильственно согнаны мирные жители, в частности это Суджа — одно из социальных учреждений. По нашим данным, от 70 до 120 человек удерживаются на этой территории. В том числе там до 15 человек — это дети», — указал он.
Как отметил Мирошник, на данный момент известно о 266 раненных и 56 убитых мирных гражданах с момента вторжения ВСУ в Курскую область. «На конец минувшей недели ранены 266 человек, это я говорю от момента начала вылазки, в том числе 11 детей, и убиты 56 человек. Это исключительно малая часть, которая нам достоверно известна», — добавил он.
«Установить точно все последствия, подсчитать все данные, возбудить уголовные дела можно будет только после того, как эта территория будет освобождена, зачищена от украинских боевиков, и можно будет провести полноценные следственные действия, которые должны быть организованы, эти все данные должны быть собраны», — подчеркнул дипломат.