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Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодаре

Водителя и пассажира иномарки, попавшей в ДТП в Краснодаре, госпитализировали.

Источник: пресс-служба УМВД по Краснодару

Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодаре. Авария произошла утром 23 сентября на автодороге Краснодар-Кропоткин.

Предварительно, водитель автомобиля «Toyota» превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка наехала на бордюр, после чего столкнулась с грузовиком Volvo с полуприцепом. Фура в это время стояла на заправке.

Кроме того, легковушка врезалась в фонарный столб, из-за чего оборвался двигатель иномарки.

«В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля Toyota. Они были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что осколки от легковушки повредили автомобиль Nissan, который ехал попутно слева.