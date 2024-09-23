Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Краснодаре. Авария произошла утром 23 сентября на автодороге Краснодар-Кропоткин.
Предварительно, водитель автомобиля «Toyota» превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка наехала на бордюр, после чего столкнулась с грузовиком Volvo с полуприцепом. Фура в это время стояла на заправке.
Кроме того, легковушка врезалась в фонарный столб, из-за чего оборвался двигатель иномарки.
«В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка автомобиля Toyota. Они были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Уточняется, что осколки от легковушки повредили автомобиль Nissan, который ехал попутно слева.