Омские полицейские поймали новосибирца-лихача

Накануне ночью на Левобережье полицейские заметили подозрительно двигающийся мотоцикл «Мотолэнд». Правоохранители попросили водителя остановиться, однако тот попытался скрыться.
Во время «гонок» с полицейскими 26-летний водитель неоднократно создавал аварийную ситуацию на дороге. На улице Ватутина мотоциклист не справился с управлением и упал с транспортного средства.
Как позже выяснили полицейские, нарушителем является житель Новосибирска. Водительских прав у молодого человека не имеется.
На мужчину завели два административных дела по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления») и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («отказ прохождения освидетельствования на состояние опьянения»).
Полицейские изъяли мотоцикл нарушителя и отправили его на штраф-стоянку.