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Омские полицейские поймали новосибирца-лихача

Мотоциклист устроил с сотрудниками полиции гонки, не имея водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Накануне ночью на Левобережье полицейские заметили подозрительно двигающийся мотоцикл «Мотолэнд». Правоохранители попросили водителя остановиться, однако тот попытался скрыться.

Во время «гонок» с полицейскими 26-летний водитель неоднократно создавал аварийную ситуацию на дороге. На улице Ватутина мотоциклист не справился с управлением и упал с транспортного средства.

Как позже выяснили полицейские, нарушителем является житель Новосибирска. Водительских прав у молодого человека не имеется.

На мужчину завели два административных дела по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления») и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ («отказ прохождения освидетельствования на состояние опьянения»).

Полицейские изъяли мотоцикл нарушителя и отправили его на штраф-стоянку.