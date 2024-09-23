При освобождении Кореневского района в Курской области нашли 268 человек

«Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что всего с начала августа поступило более 770 заявлений от граждан, потерявших связь с родными и близкими, а также от организаций.
Кроме того, полиция нашла еще 101 человека, считавшегося пропавшим без вести. В основном это пожилые люди, которые спешно покинули дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.
Как уточнил Смирнов, часто поиски осложняет то, что выехавшие с приграничных территорий граждане не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Он призвал всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.
В Курской области продолжается операция по освобождению приграничных территорий от подразделений ВСУ. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.