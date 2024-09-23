13-летний подросток напал на одноклассников в Иркутской области

— По данному факту проводят проверку, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало. В поселок Балаганск выехали полицейские, представители регионального министерства образования и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Они встретятся с родителями школьников, — рассказывают в пресс-службе ведомства.