13-летний подросток напал на одноклассников в Иркутской области

В средней школе № 1, которая находится в поселке Балаганск, 13-летний ученик напал на своих одноклассников. Подросток покалечил мальчика в раздевалке, также нанес незначительные телесные повреждения другим ученикам. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Персонал школы задержал 8-классника и передал его правоохранителям. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Уточняется, что их жизням ничего не угрожает.
— По данному факту проводят проверку, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало. В поселок Балаганск выехали полицейские, представители регионального министерства образования и аппарата уполномоченного по правам ребенка. Они встретятся с родителями школьников, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Также делом заинтересовалась прокуратура Иркутской области. Они рассмотрят вопросы о безопасности учащихся и педагогов, проконтролируют ход расследования уголовного дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Следственном комитете завели уголовное дело по факту нападения на школьников.