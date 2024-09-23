Ранены трое, ребят спас педагог: что известно о состоянии пострадавших при нападении в школе в Балаганске

Трое школьников пострадали при нападении на них одноклассника в Балаганске Иркутской области утром 23 сентября. Об их состоянии подробно рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева:
— На перемене в спортивной раздевалке перед уроком физкультуры 13-летний школьник напал на своих одноклассников. Благодаря действиям педагога удалось избежать непоправимых последствий. Трое ребят получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались.
О нападавшем пока известно немного. Воспитывается в полной семье, особых проблем с поведением не возникало: на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Сейчас с ним работают правоохранители.