В деле больше 100 томов: в Волгограде под суд идут организаторы крупного игорного бизнеса

— Доказательственная база составила более 100 томов. Получены результаты около 50 экспертных исследований. В ходе обысков, проведенных в том числе, на территории других регионов страны, изъято более 80 единиц игрового оборудования, — рассказали следователи о масштабах дела.
Следователи установили всех, кто делал большие деньги на азартных играх: 25 активных участников и 9 организаторов преступного сообщества. Из них 15 человек уже отбывают срок, 8 ожидают приговора, еще трое в розыске. Сейчас обвинение предъявили девяти сообщникам, трое из которых — организаторы нелегального бизнеса. В ближайшее время они будут изучать материалы уголовного дела.
По версии следствия, игорные клубы с 2018 по 2021 год работали в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. На вывесках их обозначали, как клубы спортивных настольных игр. Внутри стояли подключенные к интернету терминалы.
Подошли к делу серьезно. Для терминалов разработали свое программное обеспечение для азартных игр. Все денежные операции шли через электронные кошельки, оформленные на подставных людей. Игорный бизнес имел сложную иерархию и строгую дисциплину. Контролировали его организаторы через IP-телефонию и интернет-мессенджеры.