В деле больше 100 томов: в Волгограде под суд идут организаторы крупного игорного бизнеса

Следователи установили всех, кто делал большие деньги на азартных играх: 25 активных участников и 9 организаторов преступного сообщества. Из них 15 человек уже отбывают срок, 8 ожидают приговора, еще трое в розыске. Сейчас обвинение предъявили девяти сообщникам, трое из которых — организаторы нелегального бизнеса. В ближайшее время они будут изучать материалы уголовного дела.