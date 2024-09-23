Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле больше 100 томов: в Волгограде под суд идут организаторы крупного игорного бизнеса

Работала сеть терминалов азартных игр под видом клубов настольных игр в трех федеральных округах страны. В уголовном деле более ста томов, сообщили в региональном СУ СКР.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

— Доказательственная база составила более 100 томов. Получены результаты около 50 экспертных исследований. В ходе обысков, проведенных в том числе, на территории других регионов страны, изъято более 80 единиц игрового оборудования, — рассказали следователи о масштабах дела.

Следователи установили всех, кто делал большие деньги на азартных играх: 25 активных участников и 9 организаторов преступного сообщества. Из них 15 человек уже отбывают срок, 8 ожидают приговора, еще трое в розыске. Сейчас обвинение предъявили девяти сообщникам, трое из которых — организаторы нелегального бизнеса. В ближайшее время они будут изучать материалы уголовного дела.

По версии следствия, игорные клубы с 2018 по 2021 год работали в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. На вывесках их обозначали, как клубы спортивных настольных игр. Внутри стояли подключенные к интернету терминалы.

Подошли к делу серьезно. Для терминалов разработали свое программное обеспечение для азартных игр. Все денежные операции шли через электронные кошельки, оформленные на подставных людей. Игорный бизнес имел сложную иерархию и строгую дисциплину. Контролировали его организаторы через IP-телефонию и интернет-мессенджеры.