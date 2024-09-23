Напал на одноклассников с молотком. Учитель физкультуры обезвредил вооруженного подростка в Иркутской области

Утром 23 сентября в школе поселка Балаганск Иркутской области едва не произошла трагедия. 13-летний подросток, вооруженный молотком, напал на одноклассников. Как стало известно КП-Иркутск, во время перемены перед уроком физкультуры он вошел в спортивную раздевалку и ударил одного из сверстников, а затем травмировал еще двоих.
— Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, — сообщила прибывшая на учебное заведение Уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева. — Ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались.
Более серьезных последствий удалось избежать благодаря действиям педагога. Так как нападавший стоял спиной к выходу, учитель физкультуры смог быстро обезвредить ученика. Корреспондент КП-Иркутск связался с мужчиной.
— Да, это я. Со мной все в порядке, — ответить на другие вопросы Александр Бакуров не смог. На месте работают полицейские, следователи СК, прокурор Балаганского района, глава администрации и министр образования Иркутской области. Устанавливаются причины поступка школьника. Ранее он на профилактических учетах не состоял, также не было сигналов о неблагополучии семьи. Воспитывают парня и мать, и отец. При этом сверстники описывают его как замкнутого и необщительного.
Что касается учителя физкультуры, остановившего агрессивного подростка, по специальности мужчина работает два года. Образование получал в Иркутске, в региональном педагогическом колледже. Участвует в различных мероприятиях, выступает в качестве добровольца. Женат.
Тем временем в школе Балаганска уже запланированы профилактические встречи с детьми и родителями. Специалисты проанализируют педагогическую работу.
— Уважаемые родители, педагоги, обращаюсь к вам! Наша с вами задача вовремя заметить отклонения в поведении детей, — призывает детский омбудсмен региона. — Изменения в настроении или внешнем виде, их увлечениях, включая компьютерные игры, могут быть сигналом. Если вы заметили что-то подозрительное, пожалуйста, обращайтесь к руководству образовательной организации, к психологам, ко мне как Уполномоченному.
— По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщают в пресс-службе регионального Следкома. — В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы.
Также проверки организованы сотрудниками МВД и прокуратуры.