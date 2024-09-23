Напал на одноклассников с молотком. Учитель физкультуры обезвредил вооруженного подростка в Иркутской области

— Да, это я. Со мной все в порядке, — ответить на другие вопросы Александр Бакуров не смог. На месте работают полицейские, следователи СК, прокурор Балаганского района, глава администрации и министр образования Иркутской области. Устанавливаются причины поступка школьника. Ранее он на профилактических учетах не состоял, также не было сигналов о неблагополучии семьи. Воспитывают парня и мать, и отец. При этом сверстники описывают его как замкнутого и необщительного.