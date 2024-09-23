Отец четверых детей из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Сергей Корнилов, уроженец Баяндаевского района, 13 июля этого года героически погиб «за ленточкой» при выполнении боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации МО «Баяндаевского района».
— Сергей Константинович родился 1 января 1991 года в селе Аргун Качугского района. Там же окончил начальную школу, далее перевелся в учебное заведение в село Манзурка. В 2012 году переехал в Баяндай, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Мужчина работал, занимался воспитание четырех детей. «За ленточку» отправился добровольцем 26 апреля этого года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Балаганском районе 13-летний школьник напал на одноклассников. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Правоохранители завели уголовное дело, выясняют мотивы подростка.