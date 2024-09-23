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ТАСС: Школу, где ученик напал на одноклассников, охранял лишь вахтер

Школа № 1 поселка Балаганск Иркутской области не имела охраны и не была оборудована рамкой с металлодетектором, рассказала директор учебного заведения Ирина Колесник.

По ее словам, на входе в школу дежурил лишь вахтер, который не смог обнаружить пронесенные в рюкзаке у напавшего на одноклассников школьника три молотка и нож.

«У нас днем школу охраняет вахтер, ночью — сторож. В этом случае был вахтер», — сказала директор.

Напомним, во время перемены один из учащихся школы напал с молотком и ножом на одноклассников и нанес им телесные повреждения.

Нападавшего смог обезвредить учитель физкультуры.

Сейчас пострадавшим оказывается помощь, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких малолетних, а также о халатности.

Задержанного подростка допрашивают полицейские.