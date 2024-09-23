СК завел дело после нападения иркутского школьника на одноклассников

Телеграм-канал Shot узнал, что школьник беспрепятственно вошел в школу с ножом и тремя молотками в рюкзаке, металлодетектора и охранника на входе не было. Между подростками не было конфликтов и вражды, нападавший перевелся в балаганскую школу из другой два года назад, отмечает Mash.