СК завел дело после нападения иркутского школьника на одноклассников

Было заведено дело о покушении на убийство двух и более малолетних лиц и о халатности — ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса.
Нападение произошло 23 сентября в школе поселка Балаганск. В раздевалке перед уроком физкультуры 13-летний школьник напал на своих одноклассников, трое детей пострадали, рассказала уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.
По ее словам, благодаря действиям педагога удалось избежать непоправимых последствий. Напавший подросток на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было, добавила она.
Телеграм-канал Shot узнал, что школьник беспрепятственно вошел в школу с ножом и тремя молотками в рюкзаке, металлодетектора и охранника на входе не было. Между подростками не было конфликтов и вражды, нападавший перевелся в балаганскую школу из другой два года назад, отмечает Mash.