Бывшего зампреда правительства Хабаровского края оставят под стражей до конца года

Ходатайство об аресте было заявлено по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении нескольких должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С ним в одно производство соединены еще шесть уголовных дел, в том числе уголовное дело, возбужденное 15 августа 2023 года по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291 (посредничество во взяточничестве) по факту дачи и получения взятки через посредника в особо крупном размере.