Бывшего зампреда правительства Хабаровского края оставят под стражей до конца года

Центральный районный суд города Хабаровска продлил до конца декабря арест Евгению Никонову, работавшему в правительстве Хабаровского края в должности заместителя председателя по социальным вопросам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС (16+).
«Продлили на три месяца — по 29 декабря», — проинформировали в суде.
Суд оставил в СИЗО бывшего зампреда правительства Хабаровского края.
Евгения Никонова задержали в конце июля.
Никонова ранее по решению Центрального районного суда города Хабаровска заключили под стражу на два месяца. Чиновника задержали в конце июля в Хабаровске, его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Ходатайство об аресте было заявлено по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении нескольких должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С ним в одно производство соединены еще шесть уголовных дел, в том числе уголовное дело, возбужденное 15 августа 2023 года по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291 (посредничество во взяточничестве) по факту дачи и получения взятки через посредника в особо крупном размере.
Вину Никонов не признал.