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В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска

ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Школьник в Балаганске напал на троих одноклассников с молотком, его остановил преподаватель физкультуры, сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов в Telegram-канале.

«Сегодня утром поступил звонок от управления образования Балаганского района о чрезвычайной ситуации в школе № 1. Инцидент произошел с учащимися восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам. Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — написал Парфенов.

Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь — по информации школы, они сейчас находятся дома, добавил региональный министр.

По данным регионального главка МВД РФ, в понедельник 13-летний ученик школы в Балаганске «причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся». Его задержал персонал школы. По информации детского омбудсмена, трое пострадавших ребят получили легкие ранения.

Рамок металлодетекторов в этой школе нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.