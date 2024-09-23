В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска

«Сегодня утром поступил звонок от управления образования Балаганского района о чрезвычайной ситуации в школе № 1. Инцидент произошел с учащимися восьмых классов. Перед уроком 13-летний восьмиклассник в раздевалке нанес удары молотком трем одноклассникам. Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — написал Парфенов.