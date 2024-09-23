Прокуратура занялась проверкой нападения на школьников в Балаганске

— Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — рассказывают в пресс-службе ведомства.