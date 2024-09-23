Прокуратура занялась проверкой нападения на школьников в Балаганске

В поселке Балаганск Иркутской области сегодня, 23 сентября, подросток напал на своих одноклассников. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Восьмиклассник причинил телесные повреждения детям, используя в качестве оружия молоток. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Сообщается, что угрозы жизни и здоровью нет. На место происшествия выехал прокурор.
— Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Помимо этого на контроль поставили ход и результаты проверки уголовного дела, которое ранее завели следственные органы.