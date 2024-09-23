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Первые показания родителей погибших в Красноярске детей. Главное

Родители четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Они начали давать показания.

ТАСС собрал основное, что известно об их заявлениях.

Показания отца

  • Мужчина сообщил, что его жена купила в местном магазине продукты, среди которых были курица и пельмени. Из них женщина приготовила обед и ужин, который ели все члены семьи.
  • По словам отца, члены семьи почувствовали себя плохо рано утром. Сначала недомогание почувствовали дети, а потом родители. Симптомы у всех были одинаковые — тошнота, рвота, боль в животе.
  • Мужчина единственный принял лекарство, когда ему стало плохо. По его словам, боли не уменьшились.
  • Как заявил отец, дочь потеряла сознание, пока он нес ее до машины, чтобы увезти в больницу. Он вызвал скорую помощь, которая доставила жену и детей в больницу, следом сестра увезла его в больницу.
  • Он смутно помнит, что чувствовал, как по дороге стало темнеть в глазах, кружилась голова.

Показания матери

  • Со слов женщины, она купила сырую курицу, пельмени и приправу. Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые ели все члены семьи.
  • В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и съели их. В вечернее время женщина и ее муж ели приготовленную курицу с картошкой, а дети — пельмени.
  • По словам женщины, посторонних веществ во время приготовления блюд она не добавляла, а приправу положила только при приготовлении курицы.