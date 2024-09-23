В спецподразделениях ВСУ в Курской области началась волна дезертирства

«В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на курском направлении, уже очень много отказников <…> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — сказал собеседник агентства.
Украинские войска 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.