Омбудсмен призвала разобраться в причинах нападения школьника в Балаганске

«Наша задача сегодня выяснить причины поступка, поговорить с родителями и снизить накал волнений за здоровье одноклассников… Я нахожусь в Балаганске. На месте надо разобраться, а не просто выйти в эфир с какой-то версией», — сказала омбудсмен.