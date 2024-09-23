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Омбудсмен призвала разобраться в причинах нападения школьника в Балаганске

ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила РИА Новости, что необходимо на месте разобраться в причинах нападения школьников на одноклассников в Балаганске, поговорить с родителями.

Источник: © РИА Новости

«Наша задача сегодня выяснить причины поступка, поговорить с родителями и снизить накал волнений за здоровье одноклассников… Я нахожусь в Балаганске. На месте надо разобраться, а не просто выйти в эфир с какой-то версией», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что также в поселке находятся представители регионального минобразования.

По данным регионального главка МВД РФ, в понедельник 13-летний ученик школы в Балаганске «причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся». Его задержал персонал школы. По информации Афанасьевой, трое пострадавших ребят получили легкие ранения.

Рамок металлодетекторов в этой школе нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и халатности.

СК