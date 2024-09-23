Власти Ленобласти опровергли информацию о возгорании полигона «Северная Самарка»

Напомним, «Северная Самарка» является одним из крупнейших мусорных полигонов региона. Он начал принимать отходы еще в 1970-х годах, поэтому давно уже переполнен, а рядом стоит неприятный запах. В 2021 году появилась информация, что площадку закроют на рекультивацию. Немного позже, летом 2022 года, Росприроднадзор по Северо-Западу просил суд, чтобы ответственное за площадку закрытое общество «Промотходы» приостановило свою деятельность. Тогда среди специалисты заявили, что там захораниваются платы электронные, реле импульсные ртутьсодержащие, шины автомобильные.