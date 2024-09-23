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В Башкирии попавший под колеса машины 16-летний велосипедист скончался

В Башкирии попавший под колеса машины 16-летний велосипедист скончался.

Источник: ГАИ РБ

В Салавате сегодня в больнице скончался несовершеннолетний велосипедист, который ранее попал под колеса автомобиля. По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, накануне вечером на ул. Салавата Юлаева, по предварительным данным, 37-летний водитель за рулём машины марки «Лада Гранта» совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, переезжавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший в ДТП студент местного колледжа скончался в больнице. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.