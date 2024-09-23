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Водителя и пассажирку отправили в больницу: в Самарской области иномарка скатилась в воду

Два человека на иномарке съехали в дороги в воду и попали в больницу.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с двумя пострадавшими произошло в воскресенье, 22 сентября, в Большеглушицком районе Самарской области. Глубокой ночью, около 01.30, 24-летний парень за рулем BMW Х3 ехал по дороге Самара — Большая Черниговка — Большая Глушица — Пестравка — Березовка. Примерно на 2 километре трассы он не справился с управлением.

— Машина съехала в левый кювет и опрокинулась, — рассказали о подробностях инцидента в ГУ МВД России по Самарской области.

Судя по фотографиям, предоставленными полицией, иномарка после съезда с дороги оказалась в воде. В результате ДТП и водителю, и его 22-летней пассажирке понадобилась медпомощь, их отправили в больницу.