Водителя и пассажирку отправили в больницу: в Самарской области иномарка скатилась в воду

ДТП с двумя пострадавшими произошло в воскресенье, 22 сентября, в Большеглушицком районе Самарской области. Глубокой ночью, около 01.30, 24-летний парень за рулем BMW Х3 ехал по дороге Самара — Большая Черниговка — Большая Глушица — Пестравка — Березовка. Примерно на 2 километре трассы он не справился с управлением.