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Что известно об учителе физкультуры, который спас детей в иркутской школе

Учитель, который спас воспитанников во время нападения на школу в Балаганске, оказался специалистом по работе с особенными детьми.

Александр Бакуров работает в школах всего два года. Молодой специалист в 2020-м окончил Иркутский региональный колледж педагогического образования. Не так давно он проходил повышение квалификации по программе «Педагогическая деятельность учителя физической культуры по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования».

По предварительным данным, благодаря оперативной реакции Александра Бакурова, удалось спасти детей во время нападения ученика, вооруженного молотком.

Как уже писала «РГ», профессиональной охраны в здании образовательного учреждения не оказалось, и именно молодой педагог взял на себя ее функции — он смог отобрать орудие у подростка.