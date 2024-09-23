Что известно об учителе физкультуры, который спас детей в иркутской школе

Александр Бакуров работает в школах всего два года. Молодой специалист в 2020-м окончил Иркутский региональный колледж педагогического образования. Не так давно он проходил повышение квалификации по программе «Педагогическая деятельность учителя физической культуры по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования».