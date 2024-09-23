Главе СК доложат об уголовном деле против журналиста из Екатеринбурга

В сюжете журналист рассказал о возможных противоправных действиях предпринимателя, который собирается снести дома в нескольких СНТ города, чтобы построить новый микрорайон. Если проект будет реализован, то более семи тысяч человек потеряют жилье. Уголовное дело расследуется в следственном управлении СК по Свердловской области.