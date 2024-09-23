Главе СК доложат об уголовном деле против журналиста из Екатеринбурга

Против журналиста из Екатеринбурга завели уголовное дело после публикации расследования. За журналиста вступились жители урочища Попов Лог — они обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
— В сети Интернет размещено видеообращение о несогласии с привлечением к уголовной ответственности журналиста местного канала, — сообщает пресс-служба Информационного центра СКР. — Обратившиеся считают, что задержание мужчины связано с попыткой заинтересованных лиц воспрепятствовать журналисткой деятельности.
В сюжете журналист рассказал о возможных противоправных действиях предпринимателя, который собирается снести дома в нескольких СНТ города, чтобы построить новый микрорайон. Если проект будет реализован, то более семи тысяч человек потеряют жилье. Уголовное дело расследуется в следственном управлении СК по Свердловской области.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СК региона Константину Мирошниченко доложить о причинах возбуждения уголовного дела, результатах расследования и провести проверку по озвученным в публичном пространстве доводам.