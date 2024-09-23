Олбани
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 340 украинских боевиков и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сообщили в Минобороны РФ.