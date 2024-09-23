Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.