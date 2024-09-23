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Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек и танк, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.

В Сумской области Украины российские военные нанесли удары по сосредоточению резервов 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов, добавили в МО РФ.