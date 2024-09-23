«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Плехово
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Группировка ВС РФ «Север» отразила попытки атак ВСУ в направлении сёл Малая Локня и Плехово Курской области, Киев потерял до 25 человек, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ.