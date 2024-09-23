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Мэрия Челябинска выплатила по 50 тысяч укушенным бездомными собаками мальчикам

Мэрия Челябинска выплатила по 50 тыс. рублей укушенным бездомными собаками мальчикам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Судом установлено, что в Металлургическом районе один из мальчиков катался на велосипеде. Пробегавшая мимо бродячая собака укусила его за ногу, после чего мама с ребенком сразу направились в травмпункт, где зафиксировали случившееся.

Второго мальчика покусала бродячая собака в этом же районе, когда бабушка с внуком возвращались домой из поликлиники. Укус пришелся также в ногу.

«В первом случае моральный вред истцы оценили в 150 тыс. рублей, во втором — в 100 тысяч. При взыскании компенсации морального вреда суд в обоих случаях признал надлежащим ответчиком администрацию Челябинска», — рассказали в пресс-службе Советского районного суда.

Суд взыскал компенсацию морального вреда по 50 тыс. рублей.

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