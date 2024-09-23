ВС России нанесли удары по ВСУ в шести населенных пунктах Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.